HL-PB: Hecla Mining Company Preferred Stock
A taxa do HL-PB para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.30 e o mais alto foi 57.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Hecla Mining Company Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HL-PB hoje?
Hoje Hecla Mining Company Preferred Stock (HL-PB) está avaliado em 57.39. O instrumento é negociado dentro de 0.19%, o fechamento de ontem foi 57.28, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HL-PB em tempo real.
As ações de Hecla Mining Company Preferred Stock pagam dividendos?
Atualmente Hecla Mining Company Preferred Stock está avaliado em 57.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.75% e USD. Monitore os movimentos de HL-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HL-PB?
Você pode comprar ações de Hecla Mining Company Preferred Stock (HL-PB) pelo preço atual 57.39. Ordens geralmente são executadas perto de 57.39 ou 57.69, enquanto 5 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HL-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HL-PB?
Investir em Hecla Mining Company Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 50.46 - 57.41 e o preço atual 57.39. Muitos comparam 9.84% e 10.75% antes de enviar ordens em 57.39 ou 57.69. Estude as mudanças diárias de preço de HL-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações HECLA MINING CO?
O maior preço de HECLA MINING CO (HL-PB) no último ano foi 57.41. As ações oscilaram bastante dentro de 50.46 - 57.41, e a comparação com 57.28 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Hecla Mining Company Preferred Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações HECLA MINING CO?
O menor preço de HECLA MINING CO (HL-PB) no ano foi 50.46. A comparação com o preço atual 57.39 e 50.46 - 57.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HL-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HL-PB?
No passado Hecla Mining Company Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.28 e 10.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 57.28
- Open
- 57.41
- Bid
- 57.39
- Ask
- 57.69
- Low
- 57.30
- High
- 57.41
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 9.84%
- Mudança de 6 meses
- 10.75%
- Mudança anual
- 10.75%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4