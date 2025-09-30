CotaçõesSeções
HL-PB: Hecla Mining Company Preferred Stock

57.39 USD 0.11 (0.19%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do HL-PB para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.30 e o mais alto foi 57.41.

Veja a dinâmica do par de moedas Hecla Mining Company Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de HL-PB hoje?

Hoje Hecla Mining Company Preferred Stock (HL-PB) está avaliado em 57.39. O instrumento é negociado dentro de 0.19%, o fechamento de ontem foi 57.28, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HL-PB em tempo real.

As ações de Hecla Mining Company Preferred Stock pagam dividendos?

Atualmente Hecla Mining Company Preferred Stock está avaliado em 57.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.75% e USD. Monitore os movimentos de HL-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de HL-PB?

Você pode comprar ações de Hecla Mining Company Preferred Stock (HL-PB) pelo preço atual 57.39. Ordens geralmente são executadas perto de 57.39 ou 57.69, enquanto 5 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HL-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de HL-PB?

Investir em Hecla Mining Company Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 50.46 - 57.41 e o preço atual 57.39. Muitos comparam 9.84% e 10.75% antes de enviar ordens em 57.39 ou 57.69. Estude as mudanças diárias de preço de HL-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações HECLA MINING CO?

O maior preço de HECLA MINING CO (HL-PB) no último ano foi 57.41. As ações oscilaram bastante dentro de 50.46 - 57.41, e a comparação com 57.28 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Hecla Mining Company Preferred Stock no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações HECLA MINING CO?

O menor preço de HECLA MINING CO (HL-PB) no ano foi 50.46. A comparação com o preço atual 57.39 e 50.46 - 57.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HL-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de HL-PB?

No passado Hecla Mining Company Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.28 e 10.75% após os eventos corporativos.

Faixa diária
57.30 57.41
Faixa anual
50.46 57.41
Fechamento anterior
57.28
Open
57.41
Bid
57.39
Ask
57.69
Low
57.30
High
57.41
Volume
5
Mudança diária
0.19%
Mudança mensal
9.84%
Mudança de 6 meses
10.75%
Mudança anual
10.75%
