HL-PB: Hecla Mining Company Preferred Stock

57.39 USD 0.11 (0.19%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HL-PB hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.30 bis zu einem Hoch von 57.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hecla Mining Company Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von HL-PB heute?

Die Aktie von Hecla Mining Company Preferred Stock (HL-PB) notiert heute bei 57.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.28 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von HL-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie HL-PB Dividenden?

Hecla Mining Company Preferred Stock wird derzeit mit 57.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HL-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich HL-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Hecla Mining Company Preferred Stock (HL-PB) zum aktuellen Kurs von 57.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 57.39 oder 57.69 platziert, während 5 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HL-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in HL-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Hecla Mining Company Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 50.46 - 57.41 und der aktuelle Kurs 57.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.84% und 10.75%, bevor sie Orders zu 57.39 oder 57.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HL-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von HECLA MINING CO?

Der höchste Kurs von HECLA MINING CO (HL-PB) im vergangenen Jahr lag bei 57.41. Innerhalb von 50.46 - 57.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Hecla Mining Company Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von HECLA MINING CO?

Der niedrigste Kurs von HECLA MINING CO (HL-PB) im Laufe des Jahres betrug 50.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 57.39 und der Spanne 50.46 - 57.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HL-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von HL-PB statt?

Hecla Mining Company Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.28 und 10.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
57.30 57.41
Jahresspanne
50.46 57.41
Vorheriger Schlusskurs
57.28
Eröffnung
57.41
Bid
57.39
Ask
57.69
Tief
57.30
Hoch
57.41
Volumen
5
Tagesänderung
0.19%
Monatsänderung
9.84%
6-Monatsänderung
10.75%
Jahresänderung
10.75%
