- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HL-PB: Hecla Mining Company Preferred Stock
Der Wechselkurs von HL-PB hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.30 bis zu einem Hoch von 57.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hecla Mining Company Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HL-PB heute?
Die Aktie von Hecla Mining Company Preferred Stock (HL-PB) notiert heute bei 57.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.28 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von HL-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HL-PB Dividenden?
Hecla Mining Company Preferred Stock wird derzeit mit 57.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HL-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich HL-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Hecla Mining Company Preferred Stock (HL-PB) zum aktuellen Kurs von 57.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 57.39 oder 57.69 platziert, während 5 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HL-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HL-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Hecla Mining Company Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 50.46 - 57.41 und der aktuelle Kurs 57.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 9.84% und 10.75%, bevor sie Orders zu 57.39 oder 57.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HL-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von HECLA MINING CO?
Der höchste Kurs von HECLA MINING CO (HL-PB) im vergangenen Jahr lag bei 57.41. Innerhalb von 50.46 - 57.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Hecla Mining Company Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von HECLA MINING CO?
Der niedrigste Kurs von HECLA MINING CO (HL-PB) im Laufe des Jahres betrug 50.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 57.39 und der Spanne 50.46 - 57.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HL-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HL-PB statt?
Hecla Mining Company Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.28 und 10.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.28
- Eröffnung
- 57.41
- Bid
- 57.39
- Ask
- 57.69
- Tief
- 57.30
- Hoch
- 57.41
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 9.84%
- 6-Monatsänderung
- 10.75%
- Jahresänderung
- 10.75%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4