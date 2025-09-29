クォートセクション
通貨 / HL-PB
株に戻る

HL-PB: Hecla Mining Company Preferred Stock

57.39 USD 0.11 (0.19%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HL-PBの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり57.30の安値と57.41の高値で取引されました。

Hecla Mining Company Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

HL-PB株の現在の価格は？

Hecla Mining Company Preferred Stockの株価は本日57.39です。0.19%内で取引され、前日の終値は57.28、取引量は5に達しました。HL-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Hecla Mining Company Preferred Stockの株は配当を出しますか？

Hecla Mining Company Preferred Stockの現在の価格は57.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.75%やUSDにも注目します。HL-PBの動きはライブチャートで確認できます。

HL-PB株を買う方法は？

Hecla Mining Company Preferred Stockの株は現在57.39で購入可能です。注文は通常57.39または57.69付近で行われ、5や-0.03%が市場の動きを示します。HL-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

HL-PB株に投資する方法は？

Hecla Mining Company Preferred Stockへの投資では、年間の値幅50.46 - 57.41と現在の57.39を考慮します。注文は多くの場合57.39や57.69で行われる前に、9.84%や10.75%と比較されます。HL-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

HECLA MINING COの株の最高値は？

HECLA MINING COの過去1年の最高値は57.41でした。50.46 - 57.41内で株価は大きく変動し、57.28と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Hecla Mining Company Preferred Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

HECLA MINING COの株の最低値は？

HECLA MINING CO(HL-PB)の年間最安値は50.46でした。現在の57.39や50.46 - 57.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HL-PBの動きはライブチャートで確認できます。

HL-PBの株式分割はいつ行われましたか？

Hecla Mining Company Preferred Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.28、10.75%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
57.30 57.41
1年のレンジ
50.46 57.41
以前の終値
57.28
始値
57.41
買値
57.39
買値
57.69
安値
57.30
高値
57.41
出来高
5
1日の変化
0.19%
1ヶ月の変化
9.84%
6ヶ月の変化
10.75%
1年の変化
10.75%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待