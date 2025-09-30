- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HL-PB: Hecla Mining Company Preferred Stock
Il tasso di cambio HL-PB ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.30 e ad un massimo di 57.41.
Segui le dinamiche di Hecla Mining Company Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni HL-PB oggi?
Oggi le azioni Hecla Mining Company Preferred Stock sono prezzate a 57.39. Viene scambiato all'interno di 0.19%, la chiusura di ieri è stata 57.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HL-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Hecla Mining Company Preferred Stock pagano dividendi?
Hecla Mining Company Preferred Stock è attualmente valutato a 57.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HL-PB.
Come acquistare azioni HL-PB?
Puoi acquistare azioni Hecla Mining Company Preferred Stock al prezzo attuale di 57.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 57.39 o 57.69, mentre 5 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HL-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni HL-PB?
Investire in Hecla Mining Company Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 50.46 - 57.41 e il prezzo attuale 57.39. Molti confrontano 9.84% e 10.75% prima di effettuare ordini su 57.39 o 57.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HL-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni HECLA MINING CO?
Il prezzo massimo di HECLA MINING CO nell'ultimo anno è stato 57.41. All'interno di 50.46 - 57.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 57.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Hecla Mining Company Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni HECLA MINING CO?
Il prezzo più basso di HECLA MINING CO (HL-PB) nel corso dell'anno è stato 50.46. Confrontandolo con gli attuali 57.39 e 50.46 - 57.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HL-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HL-PB?
Hecla Mining Company Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 57.28 e 10.75%.
- Chiusura Precedente
- 57.28
- Apertura
- 57.41
- Bid
- 57.39
- Ask
- 57.69
- Minimo
- 57.30
- Massimo
- 57.41
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 9.84%
- Variazione Semestrale
- 10.75%
- Variazione Annuale
- 10.75%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4