HL-PB: Hecla Mining Company Preferred Stock

57.39 USD 0.11 (0.19%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HL-PB ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.30 e ad un massimo di 57.41.

Segui le dinamiche di Hecla Mining Company Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni HL-PB oggi?

Oggi le azioni Hecla Mining Company Preferred Stock sono prezzate a 57.39. Viene scambiato all'interno di 0.19%, la chiusura di ieri è stata 57.28 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HL-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Hecla Mining Company Preferred Stock pagano dividendi?

Hecla Mining Company Preferred Stock è attualmente valutato a 57.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HL-PB.

Come acquistare azioni HL-PB?

Puoi acquistare azioni Hecla Mining Company Preferred Stock al prezzo attuale di 57.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 57.39 o 57.69, mentre 5 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HL-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni HL-PB?

Investire in Hecla Mining Company Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 50.46 - 57.41 e il prezzo attuale 57.39. Molti confrontano 9.84% e 10.75% prima di effettuare ordini su 57.39 o 57.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HL-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni HECLA MINING CO?

Il prezzo massimo di HECLA MINING CO nell'ultimo anno è stato 57.41. All'interno di 50.46 - 57.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 57.28 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Hecla Mining Company Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni HECLA MINING CO?

Il prezzo più basso di HECLA MINING CO (HL-PB) nel corso dell'anno è stato 50.46. Confrontandolo con gli attuali 57.39 e 50.46 - 57.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HL-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HL-PB?

Hecla Mining Company Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 57.28 e 10.75%.

Intervallo Giornaliero
57.30 57.41
Intervallo Annuale
50.46 57.41
Chiusura Precedente
57.28
Apertura
57.41
Bid
57.39
Ask
57.69
Minimo
57.30
Massimo
57.41
Volume
5
Variazione giornaliera
0.19%
Variazione Mensile
9.84%
Variazione Semestrale
10.75%
Variazione Annuale
10.75%
