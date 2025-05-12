Moedas / GRYP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GRYP: Gryphon Digital Mining Inc
1.38 USD 0.16 (10.39%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GRYP para hoje mudou para -10.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.33 e o mais alto foi 1.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Gryphon Digital Mining Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
GRYP Notícias
- Eric Trump: American Bitcoin's Next Phase Is 'A Race To Accumulate The Most Bitcoin'
- Exclusive | Trump Brothers-Backed Bitcoin Mining Company Is Set to List on Nasdaq
- Gryphon Digital Mining files updated merger information with American Bitcoin Corp.
- Gryphon Digital Mining Stock: 'Hold' On American Bitcoin’s Reverse Takeover (NASDAQ:GRYP)
- American Bitcoin, backed by Trump’s sons, aims to start trading in September
- Trump-Backed American Bitcoin Eyes Japanese, Hong Kong Firms For Crypto Acquisition: Report - Trump Media & Tech Gr (NASDAQ:DJT)
- Bitcoin price today: falls to $119k from record high as hot US PPI weighs
- Gryphon stockholder voting begins for merger with American Bitcoin
- Inside The Trump Family's $620 Million Crypto Empire
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- UnitedHealthcare Group, Gryphon Digital Mining, AMC Entertainment, Centene, And Tesla: Why These 5 Stocks Are On Investors' Radars Today - AMC Entertainment Hldgs (NYSE:AMC)
- Gryphon Digital Mining and American Bitcoin move toward public listing with S-4 filing
- American bitcoin and Gryphon Digital Mining file amended S-4 for merger
- Trump Family-Backed Bitcoin Mining Firm Acquires $23 Million Worth Of BTC, Signals More Accumulation In The Future - Trump Media & Tech Gr (NASDAQ:DJT)
- Miners Finally Join Bitcoin Rally; Analyst Eyes $145,000
- Gryphon digital director Daniel Tolhurst sells $10,548 in stock
- American Bitcoin (GRYP) to Go Public in Trump-Backed Merger
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/13/25 - TipRanks.com
- American Bitcoin Spin-Off, AI Ambitions To Boost Hut 8 Stock: Analyst - Hut 8 (NASDAQ:HUT)
- Trump-Backed ‘American Bitcoin’ to Go Public in All-Stock Merger - TipRanks.com
- Dow Jumps 900 Points; KindlyMD Shares Spike Higher - Gryphon Digital Mining (NASDAQ:GRYP), Kindly MD (NASDAQ:KDLY)
- Trump-Linked Bitcoin Miner To Go Public; Strategy Buys $1.3 Bil In BTC
- Nasdaq Surges Over 3%; Fox Posts Upbeat Q3 Results - Abits Group (NASDAQ:ABTS), Fox (NASDAQ:FOX)
- Gryphon Digital To Take Trump-Affiliated American Bitcoin Public In Merger Deal, Stock Soars - Gryphon Digital Mining (NASDAQ:GRYP), Hut 8 (NASDAQ:HUT)
Faixa diária
1.33 1.60
Faixa anual
0.12 2.93
- Fechamento anterior
- 1.54
- Open
- 1.48
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Low
- 1.33
- High
- 1.60
- Volume
- 10.864 K
- Mudança diária
- -10.39%
- Mudança mensal
- -6.76%
- Mudança de 6 meses
- 711.76%
- Mudança anual
- 115.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh