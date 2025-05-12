Währungen / GRYP
GRYP: Gryphon Digital Mining Inc
1.38 USD 0.16 (10.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRYP hat sich für heute um -10.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.33 bis zu einem Hoch von 1.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gryphon Digital Mining Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.33 1.60
Jahresspanne
0.12 2.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.54
- Eröffnung
- 1.48
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Tief
- 1.33
- Hoch
- 1.60
- Volumen
- 10.864 K
- Tagesänderung
- -10.39%
- Monatsänderung
- -6.76%
- 6-Monatsänderung
- 711.76%
- Jahresänderung
- 115.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K