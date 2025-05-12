KurseKategorien
GRYP: Gryphon Digital Mining Inc

1.38 USD 0.16 (10.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GRYP hat sich für heute um -10.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.33 bis zu einem Hoch von 1.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gryphon Digital Mining Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GRYP News

Tagesspanne
1.33 1.60
Jahresspanne
0.12 2.93
Vorheriger Schlusskurs
1.54
Eröffnung
1.48
Bid
1.38
Ask
1.68
Tief
1.33
Hoch
1.60
Volumen
10.864 K
Tagesänderung
-10.39%
Monatsänderung
-6.76%
6-Monatsänderung
711.76%
Jahresänderung
115.63%
