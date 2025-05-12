Valute / GRYP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GRYP: Gryphon Digital Mining Inc
1.38 USD 0.16 (10.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRYP ha avuto una variazione del -10.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.33 e ad un massimo di 1.60.
Segui le dinamiche di Gryphon Digital Mining Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
GRYP News
- Eric Trump: American Bitcoin's Next Phase Is 'A Race To Accumulate The Most Bitcoin'
- Exclusive | Trump Brothers-Backed Bitcoin Mining Company Is Set to List on Nasdaq
- Gryphon Digital Mining files updated merger information with American Bitcoin Corp.
- Gryphon Digital Mining Stock: 'Hold' On American Bitcoin’s Reverse Takeover (NASDAQ:GRYP)
- American Bitcoin, backed by Trump’s sons, aims to start trading in September
- Trump-Backed American Bitcoin Eyes Japanese, Hong Kong Firms For Crypto Acquisition: Report - Trump Media & Tech Gr (NASDAQ:DJT)
- Bitcoin price today: falls to $119k from record high as hot US PPI weighs
- Gryphon stockholder voting begins for merger with American Bitcoin
- Inside The Trump Family's $620 Million Crypto Empire
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- UnitedHealthcare Group, Gryphon Digital Mining, AMC Entertainment, Centene, And Tesla: Why These 5 Stocks Are On Investors' Radars Today - AMC Entertainment Hldgs (NYSE:AMC)
- Gryphon Digital Mining and American Bitcoin move toward public listing with S-4 filing
- American bitcoin and Gryphon Digital Mining file amended S-4 for merger
- Trump Family-Backed Bitcoin Mining Firm Acquires $23 Million Worth Of BTC, Signals More Accumulation In The Future - Trump Media & Tech Gr (NASDAQ:DJT)
- Miners Finally Join Bitcoin Rally; Analyst Eyes $145,000
- Gryphon digital director Daniel Tolhurst sells $10,548 in stock
- American Bitcoin (GRYP) to Go Public in Trump-Backed Merger
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 5/13/25 - TipRanks.com
- American Bitcoin Spin-Off, AI Ambitions To Boost Hut 8 Stock: Analyst - Hut 8 (NASDAQ:HUT)
- Trump-Backed ‘American Bitcoin’ to Go Public in All-Stock Merger - TipRanks.com
- Dow Jumps 900 Points; KindlyMD Shares Spike Higher - Gryphon Digital Mining (NASDAQ:GRYP), Kindly MD (NASDAQ:KDLY)
- Trump-Linked Bitcoin Miner To Go Public; Strategy Buys $1.3 Bil In BTC
- Nasdaq Surges Over 3%; Fox Posts Upbeat Q3 Results - Abits Group (NASDAQ:ABTS), Fox (NASDAQ:FOX)
- Gryphon Digital To Take Trump-Affiliated American Bitcoin Public In Merger Deal, Stock Soars - Gryphon Digital Mining (NASDAQ:GRYP), Hut 8 (NASDAQ:HUT)
Intervallo Giornaliero
1.33 1.60
Intervallo Annuale
0.12 2.93
- Chiusura Precedente
- 1.54
- Apertura
- 1.48
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Minimo
- 1.33
- Massimo
- 1.60
- Volume
- 10.864 K
- Variazione giornaliera
- -10.39%
- Variazione Mensile
- -6.76%
- Variazione Semestrale
- 711.76%
- Variazione Annuale
- 115.63%
21 settembre, domenica