GRYP: Gryphon Digital Mining Inc
1.38 USD 0.16 (10.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRYP за сегодня изменился на -10.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.33, а максимальная — 1.60.
Следите за динамикой Gryphon Digital Mining Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GRYP
Дневной диапазон
1.33 1.60
Годовой диапазон
0.12 2.93
- Предыдущее закрытие
- 1.54
- Open
- 1.48
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Low
- 1.33
- High
- 1.60
- Объем
- 10.864 K
- Дневное изменение
- -10.39%
- Месячное изменение
- -6.76%
- 6-месячное изменение
- 711.76%
- Годовое изменение
- 115.63%
