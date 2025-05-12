КотировкиРазделы
GRYP: Gryphon Digital Mining Inc

1.38 USD 0.16 (10.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GRYP за сегодня изменился на -10.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.33, а максимальная — 1.60.

Следите за динамикой Gryphon Digital Mining Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.33 1.60
Годовой диапазон
0.12 2.93
Предыдущее закрытие
1.54
Open
1.48
Bid
1.38
Ask
1.68
Low
1.33
High
1.60
Объем
10.864 K
Дневное изменение
-10.39%
Месячное изменение
-6.76%
6-месячное изменение
711.76%
Годовое изменение
115.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.