GECCG: Great Elm Capital Corp.
A taxa do GECCG para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.1200 e o mais alto foi 25.1650.
Veja a dinâmica do par de moedas Great Elm Capital Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GECCG hoje?
Hoje Great Elm Capital Corp. (GECCG) está avaliado em 25.1200. O instrumento é negociado dentro de 0.20%, o fechamento de ontem foi 25.0700, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GECCG em tempo real.
As ações de Great Elm Capital Corp. pagam dividendos?
Atualmente Great Elm Capital Corp. está avaliado em 25.1200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.64% e USD. Monitore os movimentos de GECCG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GECCG?
Você pode comprar ações de Great Elm Capital Corp. (GECCG) pelo preço atual 25.1200. Ordens geralmente são executadas perto de 25.1200 ou 25.1230, enquanto 5 e -0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GECCG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GECCG?
Investir em Great Elm Capital Corp. envolve considerar a faixa anual 24.8700 - 25.1650 e o preço atual 25.1200. Muitos comparam 0.64% e 0.64% antes de enviar ordens em 25.1200 ou 25.1230. Estude as mudanças diárias de preço de GECCG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Great Elm Capital Corp.?
O maior preço de Great Elm Capital Corp. (GECCG) no último ano foi 25.1650. As ações oscilaram bastante dentro de 24.8700 - 25.1650, e a comparação com 25.0700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Great Elm Capital Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Great Elm Capital Corp.?
O menor preço de Great Elm Capital Corp. (GECCG) no ano foi 24.8700. A comparação com o preço atual 25.1200 e 24.8700 - 25.1650 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GECCG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GECCG?
No passado Great Elm Capital Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.0700 e 0.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.0700
- Open
- 25.1650
- Bid
- 25.1200
- Ask
- 25.1230
- Low
- 25.1200
- High
- 25.1650
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 0.64%
- Mudança de 6 meses
- 0.64%
- Mudança anual
- 0.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4