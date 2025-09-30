QuotazioniSezioni
GECCG
GECCG: Great Elm Capital Corp.

25.1200 USD 0.0500 (0.20%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GECCG ha avuto una variazione del 0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.1200 e ad un massimo di 25.1650.

Segui le dinamiche di Great Elm Capital Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GECCG oggi?

Oggi le azioni Great Elm Capital Corp. sono prezzate a 25.1200. Viene scambiato all'interno di 0.20%, la chiusura di ieri è stata 25.0700 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GECCG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Great Elm Capital Corp. pagano dividendi?

Great Elm Capital Corp. è attualmente valutato a 25.1200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GECCG.

Come acquistare azioni GECCG?

Puoi acquistare azioni Great Elm Capital Corp. al prezzo attuale di 25.1200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.1200 o 25.1230, mentre 5 e -0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GECCG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GECCG?

Investire in Great Elm Capital Corp. implica considerare l'intervallo annuale 24.8700 - 25.1650 e il prezzo attuale 25.1200. Molti confrontano 0.64% e 0.64% prima di effettuare ordini su 25.1200 o 25.1230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GECCG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Great Elm Capital Corp.?

Il prezzo massimo di Great Elm Capital Corp. nell'ultimo anno è stato 25.1650. All'interno di 24.8700 - 25.1650, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.0700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Great Elm Capital Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Great Elm Capital Corp.?

Il prezzo più basso di Great Elm Capital Corp. (GECCG) nel corso dell'anno è stato 24.8700. Confrontandolo con gli attuali 25.1200 e 24.8700 - 25.1650 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GECCG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GECCG?

Great Elm Capital Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.0700 e 0.64%.

Intervallo Giornaliero
25.1200 25.1650
Intervallo Annuale
24.8700 25.1650
Chiusura Precedente
25.0700
Apertura
25.1650
Bid
25.1200
Ask
25.1230
Minimo
25.1200
Massimo
25.1650
Volume
5
Variazione giornaliera
0.20%
Variazione Mensile
0.64%
Variazione Semestrale
0.64%
Variazione Annuale
0.64%
