GECCG: Great Elm Capital Corp.

25.1585 USD 0.0885 (0.35%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GECCG за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1315, а максимальная — 25.1650.

Следите за динамикой Great Elm Capital Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GECCG сегодня?

Great Elm Capital Corp. (GECCG) сегодня оценивается на уровне 25.1585. Инструмент торгуется в пределах 0.35%, вчерашнее закрытие составило 25.0700, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GECCG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Great Elm Capital Corp.?

Great Elm Capital Corp. в настоящее время оценивается в 25.1585. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.80% и USD. Отслеживайте движения GECCG на графике в реальном времени.

Как купить акции GECCG?

Вы можете купить акции Great Elm Capital Corp. (GECCG) по текущей цене 25.1585. Ордера обычно размещаются около 25.1585 или 25.1615, тогда как 4 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GECCG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GECCG?

Инвестирование в Great Elm Capital Corp. предполагает учет годового диапазона 24.8700 - 25.1650 и текущей цены 25.1585. Многие сравнивают 0.80% и 0.80% перед размещением ордеров на 25.1585 или 25.1615. Изучайте ежедневные изменения цены GECCG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Great Elm Capital Corp.?

Самая высокая цена Great Elm Capital Corp. (GECCG) за последний год составила 25.1650. Акции заметно колебались в пределах 24.8700 - 25.1650, сравнение с 25.0700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Great Elm Capital Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Great Elm Capital Corp.?

Самая низкая цена Great Elm Capital Corp. (GECCG) за год составила 24.8700. Сравнение с текущими 25.1585 и 24.8700 - 25.1650 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GECCG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GECCG?

В прошлом Great Elm Capital Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.0700 и 0.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.1315 25.1650
Годовой диапазон
24.8700 25.1650
Предыдущее закрытие
25.0700
Open
25.1650
Bid
25.1585
Ask
25.1615
Low
25.1315
High
25.1650
Объем
4
Дневное изменение
0.35%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
0.80%
Годовое изменение
0.80%
