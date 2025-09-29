- Обзор рынка
GECCG: Great Elm Capital Corp.
Курс GECCG за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.1315, а максимальная — 25.1650.
Следите за динамикой Great Elm Capital Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GECCG сегодня?
Great Elm Capital Corp. (GECCG) сегодня оценивается на уровне 25.1585. Инструмент торгуется в пределах 0.35%, вчерашнее закрытие составило 25.0700, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GECCG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Great Elm Capital Corp.?
Great Elm Capital Corp. в настоящее время оценивается в 25.1585. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.80% и USD. Отслеживайте движения GECCG на графике в реальном времени.
Как купить акции GECCG?
Вы можете купить акции Great Elm Capital Corp. (GECCG) по текущей цене 25.1585. Ордера обычно размещаются около 25.1585 или 25.1615, тогда как 4 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GECCG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GECCG?
Инвестирование в Great Elm Capital Corp. предполагает учет годового диапазона 24.8700 - 25.1650 и текущей цены 25.1585. Многие сравнивают 0.80% и 0.80% перед размещением ордеров на 25.1585 или 25.1615. Изучайте ежедневные изменения цены GECCG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Great Elm Capital Corp.?
Самая высокая цена Great Elm Capital Corp. (GECCG) за последний год составила 25.1650. Акции заметно колебались в пределах 24.8700 - 25.1650, сравнение с 25.0700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Great Elm Capital Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Great Elm Capital Corp.?
Самая низкая цена Great Elm Capital Corp. (GECCG) за год составила 24.8700. Сравнение с текущими 25.1585 и 24.8700 - 25.1650 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GECCG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GECCG?
В прошлом Great Elm Capital Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.0700 и 0.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.0700
- Open
- 25.1650
- Bid
- 25.1585
- Ask
- 25.1615
- Low
- 25.1315
- High
- 25.1650
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 0.80%
- Годовое изменение
- 0.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%