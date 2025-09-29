- Panorámica
GECCG: Great Elm Capital Corp.
El tipo de cambio de GECCG de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.1200, mientras que el máximo ha alcanzado 25.1650.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Great Elm Capital Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GECCG hoy?
Great Elm Capital Corp. (GECCG) se evalúa hoy en 25.1200. El instrumento se negocia dentro de 0.20%; el cierre de ayer ha sido 25.0700 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GECCG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Great Elm Capital Corp.?
Great Elm Capital Corp. se evalúa actualmente en 25.1200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.64% y USD. Monitoree los movimientos de GECCG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GECCG?
Puede comprar acciones de Great Elm Capital Corp. (GECCG) al precio actual de 25.1200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.1200 o 25.1230, mientras que 5 y -0.18% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GECCG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GECCG?
Invertir en Great Elm Capital Corp. implica tener en cuenta el rango anual 24.8700 - 25.1650 y el precio actual 25.1200. Muchos comparan 0.64% y 0.64% antes de colocar órdenes en 25.1200 o 25.1230. Estudie los cambios diarios de precios de GECCG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Great Elm Capital Corp.?
El precio más alto de Great Elm Capital Corp. (GECCG) en el último año ha sido 25.1650. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.8700 - 25.1650, una comparación con 25.0700 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Great Elm Capital Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Great Elm Capital Corp.?
El precio más bajo de Great Elm Capital Corp. (GECCG) para el año ha sido 24.8700. La comparación con los actuales 25.1200 y 24.8700 - 25.1650 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GECCG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GECCG?
En el pasado, Great Elm Capital Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.0700 y 0.64% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.0700
- Open
- 25.1650
- Bid
- 25.1200
- Ask
- 25.1230
- Low
- 25.1200
- High
- 25.1650
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.20%
- Cambio mensual
- 0.64%
- Cambio a 6 meses
- 0.64%
- Cambio anual
- 0.64%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.