FULC: Fulcrum Therapeutics Inc
7.51 USD 0.19 (2.60%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FULC para hoje mudou para 2.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.25 e o mais alto foi 7.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Fulcrum Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.25 7.52
Faixa anual
2.32 8.50
- Fechamento anterior
- 7.32
- Open
- 7.38
- Bid
- 7.51
- Ask
- 7.81
- Low
- 7.25
- High
- 7.52
- Volume
- 253
- Mudança diária
- 2.60%
- Mudança mensal
- 17.34%
- Mudança de 6 meses
- 160.76%
- Mudança anual
- 108.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh