Valute / FULC
FULC: Fulcrum Therapeutics Inc
7.39 USD 0.15 (1.99%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FULC ha avuto una variazione del -1.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.28 e ad un massimo di 7.54.
Segui le dinamiche di Fulcrum Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FULC News
Intervallo Giornaliero
7.28 7.54
Intervallo Annuale
2.32 8.50
- Chiusura Precedente
- 7.54
- Apertura
- 7.54
- Bid
- 7.39
- Ask
- 7.69
- Minimo
- 7.28
- Massimo
- 7.54
- Volume
- 937
- Variazione giornaliera
- -1.99%
- Variazione Mensile
- 15.47%
- Variazione Semestrale
- 156.60%
- Variazione Annuale
- 105.28%
20 settembre, sabato