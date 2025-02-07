QuotazioniSezioni
Valute / FULC
Tornare a Azioni

FULC: Fulcrum Therapeutics Inc

7.39 USD 0.15 (1.99%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FULC ha avuto una variazione del -1.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.28 e ad un massimo di 7.54.

Segui le dinamiche di Fulcrum Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FULC News

Intervallo Giornaliero
7.28 7.54
Intervallo Annuale
2.32 8.50
Chiusura Precedente
7.54
Apertura
7.54
Bid
7.39
Ask
7.69
Minimo
7.28
Massimo
7.54
Volume
937
Variazione giornaliera
-1.99%
Variazione Mensile
15.47%
Variazione Semestrale
156.60%
Variazione Annuale
105.28%
20 settembre, sabato