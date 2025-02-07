Валюты / FULC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FULC: Fulcrum Therapeutics Inc
7.30 USD 0.23 (3.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FULC за сегодня изменился на 3.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.00, а максимальная — 7.46.
Следите за динамикой Fulcrum Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FULC
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- Fulcrum Therapeutics stock price target raised to $5 at RBC Capital
- Avis Budget Group Posts Downbeat Earnings, Joins SoFi Technologies, Seagate And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- H.C. Wainwright upgrades Fulcrum Therapeutics stock rating on promising SCD data
- Whirlpool Posts Downbeat Earnings, Joins Harmonic, Stanley Black & Decker And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC), Exelixis (NASDAQ:EXEL)
- Fulcrum reports positive data from sickle cell disease drug trial
- Fulcrum reports positive results from sickle cell disease drug trial
- Fulcrum Therapeutics stock soars ahead of sickle cell trial data
- Fulcrum to present topline results from sickle cell disease trial
- Fulcrum stock maintains Overweight rating at Cantor on sickle cell drug
- Fulcrum Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Fulcrum Therapeutics to Present at Upcoming Medical Meetings
- Fulcrum Therapeutics to Participate in the 46th Annual Goldman Sachs Global Healthcare Conference
- Leerink raises Fulcrum Therapeutics stock to Outperform
- Intuit, Deckers among Friday’s market cap stock movers
- Fulcrum Therapeutics at RBC Capital: Strategic Steps in Sickle Cell Treatment
- The Risk/Reward Of Avidity Biosciences And Its 2 Promising Programs (NASDAQ:RNA)
- Bristol Myers Acquired MyoKardia Drops Fulcrum Agreement, Ending Cardiomyopathy Research Deal - Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC)
- Fulcrum Therapeutics, Inc. (FULC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Fulcrum: Next Set Of SCD Data Is Crucial For Continued Pipeline Advancement
Дневной диапазон
7.00 7.46
Годовой диапазон
2.32 8.50
- Предыдущее закрытие
- 7.07
- Open
- 7.10
- Bid
- 7.30
- Ask
- 7.60
- Low
- 7.00
- High
- 7.46
- Объем
- 735
- Дневное изменение
- 3.25%
- Месячное изменение
- 14.06%
- 6-месячное изменение
- 153.47%
- Годовое изменение
- 102.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.