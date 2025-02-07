KurseKategorien
FULC: Fulcrum Therapeutics Inc

7.54 USD 0.22 (3.01%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FULC hat sich für heute um 3.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.25 bis zu einem Hoch von 7.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fulcrum Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FULC News

Tagesspanne
7.25 7.61
Jahresspanne
2.32 8.50
Vorheriger Schlusskurs
7.32
Eröffnung
7.38
Bid
7.54
Ask
7.84
Tief
7.25
Hoch
7.61
Volumen
639
Tagesänderung
3.01%
Monatsänderung
17.81%
6-Monatsänderung
161.81%
Jahresänderung
109.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K