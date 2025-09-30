- Visão do mercado
FSHPR: Flag Ship Acquisition Corp
A taxa do FSHPR para hoje mudou para 20.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1536 e o mais alto foi 0.1800.
Veja a dinâmica do par de moedas Flag Ship Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FSHPR hoje?
Hoje Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) está avaliado em 0.1800. O instrumento é negociado dentro de 20.00%, o fechamento de ontem foi 0.1500, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FSHPR em tempo real.
As ações de Flag Ship Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Flag Ship Acquisition Corp está avaliado em 0.1800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 50.75% e USD. Monitore os movimentos de FSHPR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FSHPR?
Você pode comprar ações de Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) pelo preço atual 0.1800. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1800 ou 0.1830, enquanto 2 e 17.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FSHPR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FSHPR?
Investir em Flag Ship Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 0.0700 - 0.2033 e o preço atual 0.1800. Muitos comparam 20.00% e 44.00% antes de enviar ordens em 0.1800 ou 0.1830. Estude as mudanças diárias de preço de FSHPR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Flag Ship Acquisition Corp?
O maior preço de Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) no último ano foi 0.2033. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0700 - 0.2033, e a comparação com 0.1500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Flag Ship Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Flag Ship Acquisition Corp?
O menor preço de Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) no ano foi 0.0700. A comparação com o preço atual 0.1800 e 0.0700 - 0.2033 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FSHPR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FSHPR?
No passado Flag Ship Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1500 e 50.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1500
- Open
- 0.1536
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Low
- 0.1536
- High
- 0.1800
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 20.00%
- Mudança mensal
- 20.00%
- Mudança de 6 meses
- 44.00%
- Mudança anual
- 50.75%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4