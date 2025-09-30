- 概要
FSHPR: Flag Ship Acquisition Corp
FSHPRの今日の為替レートは、20.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1536の安値と0.1800の高値で取引されました。
Flag Ship Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FSHPR株の現在の価格は？
Flag Ship Acquisition Corpの株価は本日0.1800です。20.00%内で取引され、前日の終値は0.1500、取引量は2に達しました。FSHPRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Flag Ship Acquisition Corpの株は配当を出しますか？
Flag Ship Acquisition Corpの現在の価格は0.1800です。配当方針は会社によりますが、投資家は50.75%やUSDにも注目します。FSHPRの動きはライブチャートで確認できます。
FSHPR株を買う方法は？
Flag Ship Acquisition Corpの株は現在0.1800で購入可能です。注文は通常0.1800または0.1830付近で行われ、2や17.19%が市場の動きを示します。FSHPRの最新情報はライブチャートで確認できます。
FSHPR株に投資する方法は？
Flag Ship Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅0.0700 - 0.2033と現在の0.1800を考慮します。注文は多くの場合0.1800や0.1830で行われる前に、20.00%や44.00%と比較されます。FSHPRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Flag Ship Acquisition Corpの株の最高値は？
Flag Ship Acquisition Corpの過去1年の最高値は0.2033でした。0.0700 - 0.2033内で株価は大きく変動し、0.1500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Flag Ship Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Flag Ship Acquisition Corpの株の最低値は？
Flag Ship Acquisition Corp(FSHPR)の年間最安値は0.0700でした。現在の0.1800や0.0700 - 0.2033と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FSHPRの動きはライブチャートで確認できます。
FSHPRの株式分割はいつ行われましたか？
Flag Ship Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1500、50.75%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1500
- 始値
- 0.1536
- 買値
- 0.1800
- 買値
- 0.1830
- 安値
- 0.1536
- 高値
- 0.1800
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 20.00%
- 1ヶ月の変化
- 20.00%
- 6ヶ月の変化
- 44.00%
- 1年の変化
- 50.75%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4