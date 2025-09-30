- Übersicht
FSHPR: Flag Ship Acquisition Corp
Der Wechselkurs von FSHPR hat sich für heute um 20.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1536 bis zu einem Hoch von 0.1800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flag Ship Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FSHPR heute?
Die Aktie von Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) notiert heute bei 0.1800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 20.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1500 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von FSHPR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FSHPR Dividenden?
Flag Ship Acquisition Corp wird derzeit mit 0.1800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 50.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FSHPR zu verfolgen.
Wie kaufe ich FSHPR-Aktien?
Sie können Aktien von Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) zum aktuellen Kurs von 0.1800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1800 oder 0.1830 platziert, während 2 und 17.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FSHPR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FSHPR-Aktien?
Bei einer Investition in Flag Ship Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 0.0700 - 0.2033 und der aktuelle Kurs 0.1800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 20.00% und 44.00%, bevor sie Orders zu 0.1800 oder 0.1830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FSHPR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Flag Ship Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) im vergangenen Jahr lag bei 0.2033. Innerhalb von 0.0700 - 0.2033 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Flag Ship Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Flag Ship Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) im Laufe des Jahres betrug 0.0700. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1800 und der Spanne 0.0700 - 0.2033 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FSHPR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FSHPR statt?
Flag Ship Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1500 und 50.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1500
- Eröffnung
- 0.1536
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Tief
- 0.1536
- Hoch
- 0.1800
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 20.00%
- Monatsänderung
- 20.00%
- 6-Monatsänderung
- 44.00%
- Jahresänderung
- 50.75%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4