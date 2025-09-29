КотировкиРазделы
FSHPR
FSHPR: Flag Ship Acquisition Corp

0.1800 USD 0.0300 (20.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FSHPR за сегодня изменился на 20.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1536, а максимальная — 0.1800.

Следите за динамикой Flag Ship Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FSHPR сегодня?

Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) сегодня оценивается на уровне 0.1800. Инструмент торгуется в пределах 20.00%, вчерашнее закрытие составило 0.1500, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSHPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flag Ship Acquisition Corp?

Flag Ship Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 0.1800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 50.75% и USD. Отслеживайте движения FSHPR на графике в реальном времени.

Как купить акции FSHPR?

Вы можете купить акции Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) по текущей цене 0.1800. Ордера обычно размещаются около 0.1800 или 0.1830, тогда как 2 и 17.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSHPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FSHPR?

Инвестирование в Flag Ship Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 0.0700 - 0.2033 и текущей цены 0.1800. Многие сравнивают 20.00% и 44.00% перед размещением ордеров на 0.1800 или 0.1830. Изучайте ежедневные изменения цены FSHPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Flag Ship Acquisition Corp?

Самая высокая цена Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) за последний год составила 0.2033. Акции заметно колебались в пределах 0.0700 - 0.2033, сравнение с 0.1500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flag Ship Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Flag Ship Acquisition Corp?

Самая низкая цена Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) за год составила 0.0700. Сравнение с текущими 0.1800 и 0.0700 - 0.2033 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSHPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FSHPR?

В прошлом Flag Ship Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1500 и 50.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1536 0.1800
Годовой диапазон
0.0700 0.2033
Предыдущее закрытие
0.1500
Open
0.1536
Bid
0.1800
Ask
0.1830
Low
0.1536
High
0.1800
Объем
2
Дневное изменение
20.00%
Месячное изменение
20.00%
6-месячное изменение
44.00%
Годовое изменение
50.75%
