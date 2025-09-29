- Обзор рынка
FSHPR: Flag Ship Acquisition Corp
Курс FSHPR за сегодня изменился на 20.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1536, а максимальная — 0.1800.
Следите за динамикой Flag Ship Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FSHPR сегодня?
Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) сегодня оценивается на уровне 0.1800. Инструмент торгуется в пределах 20.00%, вчерашнее закрытие составило 0.1500, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FSHPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flag Ship Acquisition Corp?
Flag Ship Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 0.1800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 50.75% и USD. Отслеживайте движения FSHPR на графике в реальном времени.
Как купить акции FSHPR?
Вы можете купить акции Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) по текущей цене 0.1800. Ордера обычно размещаются около 0.1800 или 0.1830, тогда как 2 и 17.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FSHPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FSHPR?
Инвестирование в Flag Ship Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 0.0700 - 0.2033 и текущей цены 0.1800. Многие сравнивают 20.00% и 44.00% перед размещением ордеров на 0.1800 или 0.1830. Изучайте ежедневные изменения цены FSHPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Flag Ship Acquisition Corp?
Самая высокая цена Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) за последний год составила 0.2033. Акции заметно колебались в пределах 0.0700 - 0.2033, сравнение с 0.1500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flag Ship Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Flag Ship Acquisition Corp?
Самая низкая цена Flag Ship Acquisition Corp (FSHPR) за год составила 0.0700. Сравнение с текущими 0.1800 и 0.0700 - 0.2033 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FSHPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FSHPR?
В прошлом Flag Ship Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1500 и 50.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1500
- Open
- 0.1536
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Low
- 0.1536
- High
- 0.1800
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 20.00%
- Месячное изменение
- 20.00%
- 6-месячное изменение
- 44.00%
- Годовое изменение
- 50.75%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%