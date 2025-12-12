- Visão do mercado
FIGX: FIGX Capital Acquisition Corp.
A taxa do FIGX para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.07 e o mais alto foi 10.07.
Veja a dinâmica do par de moedas FIGX Capital Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FIGX hoje?
Hoje FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) está avaliado em 10.07. O instrumento é negociado dentro de 10.07 - 10.07, o fechamento de ontem foi 10.10, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FIGX em tempo real.
As ações de FIGX Capital Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente FIGX Capital Acquisition Corp. está avaliado em 10.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.10% e USD. Monitore os movimentos de FIGX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FIGX?
Você pode comprar ações de FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) pelo preço atual 10.07. Ordens geralmente são executadas perto de 10.07 ou 10.37, enquanto 6 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FIGX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FIGX?
Investir em FIGX Capital Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.94 - 10.13 e o preço atual 10.07. Muitos comparam -0.59% e 1.10% antes de enviar ordens em 10.07 ou 10.37. Estude as mudanças diárias de preço de FIGX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FIGX Capital Acquisition Corp.?
O maior preço de FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) no último ano foi 10.13. As ações oscilaram bastante dentro de 9.94 - 10.13, e a comparação com 10.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FIGX Capital Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FIGX Capital Acquisition Corp.?
O menor preço de FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) no ano foi 9.94. A comparação com o preço atual 10.07 e 9.94 - 10.13 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FIGX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FIGX?
No passado FIGX Capital Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.10 e 1.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.10
- Open
- 10.07
- Bid
- 10.07
- Ask
- 10.37
- Low
- 10.07
- High
- 10.07
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.30%
- Mudança mensal
- -0.59%
- Mudança de 6 meses
- 1.10%
- Mudança anual
- 1.10%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.