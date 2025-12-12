クォートセクション
通貨 / FIGX
FIGX: FIGXキャピタル・アクイジション

10.07 USD 0.03 (0.30%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

FIGXの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり10.07の安値と10.07の高値で取引されました。

FIGXキャピタル・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FIGX株の現在の価格は？

FIGXキャピタル・アクイジションの株価は本日10.07です。10.07 - 10.07内で取引され、前日の終値は10.10、取引量は6に達しました。FIGXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FIGXキャピタル・アクイジションの株は配当を出しますか？

FIGXキャピタル・アクイジションの現在の価格は10.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.10%やUSDにも注目します。FIGXの動きはライブチャートで確認できます。

FIGX株を買う方法は？

FIGXキャピタル・アクイジションの株は現在10.07で購入可能です。注文は通常10.07または10.37付近で行われ、6や0.00%が市場の動きを示します。FIGXの最新情報はライブチャートで確認できます。

FIGX株に投資する方法は？

FIGXキャピタル・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.94 - 10.13と現在の10.07を考慮します。注文は多くの場合10.07や10.37で行われる前に、-0.59%や1.10%と比較されます。FIGXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FIGXキャピタル・アクイジションの株の最高値は？

FIGXキャピタル・アクイジションの過去1年の最高値は10.13でした。9.94 - 10.13内で株価は大きく変動し、10.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FIGXキャピタル・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FIGXキャピタル・アクイジションの株の最低値は？

FIGXキャピタル・アクイジション(FIGX)の年間最安値は9.94でした。現在の10.07や9.94 - 10.13と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FIGXの動きはライブチャートで確認できます。

FIGXの株式分割はいつ行われましたか？

FIGXキャピタル・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.10、1.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.07 10.07
1年のレンジ
9.94 10.13
以前の終値
10.10
始値
10.07
買値
10.07
買値
10.37
安値
10.07
高値
10.07
出来高
6
1日の変化
-0.30%
1ヶ月の変化
-0.59%
6ヶ月の変化
1.10%
1年の変化
1.10%
