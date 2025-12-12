- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FIGX: FIGXキャピタル・アクイジション
FIGXの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり10.07の安値と10.07の高値で取引されました。
FIGXキャピタル・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
FIGX株の現在の価格は？
FIGXキャピタル・アクイジションの株価は本日10.07です。10.07 - 10.07内で取引され、前日の終値は10.10、取引量は6に達しました。FIGXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
FIGXキャピタル・アクイジションの株は配当を出しますか？
FIGXキャピタル・アクイジションの現在の価格は10.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.10%やUSDにも注目します。FIGXの動きはライブチャートで確認できます。
FIGX株を買う方法は？
FIGXキャピタル・アクイジションの株は現在10.07で購入可能です。注文は通常10.07または10.37付近で行われ、6や0.00%が市場の動きを示します。FIGXの最新情報はライブチャートで確認できます。
FIGX株に投資する方法は？
FIGXキャピタル・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.94 - 10.13と現在の10.07を考慮します。注文は多くの場合10.07や10.37で行われる前に、-0.59%や1.10%と比較されます。FIGXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FIGXキャピタル・アクイジションの株の最高値は？
FIGXキャピタル・アクイジションの過去1年の最高値は10.13でした。9.94 - 10.13内で株価は大きく変動し、10.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FIGXキャピタル・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FIGXキャピタル・アクイジションの株の最低値は？
FIGXキャピタル・アクイジション(FIGX)の年間最安値は9.94でした。現在の10.07や9.94 - 10.13と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FIGXの動きはライブチャートで確認できます。
FIGXの株式分割はいつ行われましたか？
FIGXキャピタル・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.10、1.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.10
- 始値
- 10.07
- 買値
- 10.07
- 買値
- 10.37
- 安値
- 10.07
- 高値
- 10.07
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -0.30%
- 1ヶ月の変化
- -0.59%
- 6ヶ月の変化
- 1.10%
- 1年の変化
- 1.10%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前