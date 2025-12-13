报价部分
货币 / FIGX
FIGX: FIGX Capital Acquisition Corp.

10.06 USD 0.01 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FIGX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.06和高点10.06进行交易。

关注FIGX Capital Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FIGX股票今天的价格是多少？

FIGX Capital Acquisition Corp.股票今天的定价为10.06。它在10.06 - 10.06范围内交易，昨天的收盘价为10.07，交易量达到1。FIGX的实时价格图表显示了这些更新。

FIGX Capital Acquisition Corp.股票是否支付股息？

FIGX Capital Acquisition Corp.目前的价值为10.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.00%和USD。实时查看图表以跟踪FIGX走势。

如何购买FIGX股票？

您可以以10.06的当前价格购买FIGX Capital Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.06或10.36附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FIGX的实时图表更新。

如何投资FIGX股票？

投资FIGX Capital Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.94 - 10.13和当前价格10.06。许多人在以10.06或10.36下订单之前，会比较-0.69%和。实时查看FIGX价格图表，了解每日变化。

FIGX Capital Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FIGX Capital Acquisition Corp.的最高价格是10.13。在9.94 - 10.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FIGX Capital Acquisition Corp.的绩效。

FIGX Capital Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

FIGX Capital Acquisition Corp.（FIGX）的最低价格为9.94。将其与当前的10.06和9.94 - 10.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FIGX股票是什么时候拆分的？

FIGX Capital Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.07和1.00%中可见。

日范围
10.06 10.06
年范围
9.94 10.13
前一天收盘价
10.07
开盘价
10.06
卖价
10.06
买价
10.36
最低价
10.06
最高价
10.06
交易量
1
日变化
-0.10%
月变化
-0.69%
6个月变化
1.00%
年变化
1.00%
13 十二月, 星期六