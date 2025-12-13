FIGX: FIGX Capital Acquisition Corp.
今日FIGX汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.06和高点10.06进行交易。
关注FIGX Capital Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FIGX股票今天的价格是多少？
FIGX Capital Acquisition Corp.股票今天的定价为10.06。它在10.06 - 10.06范围内交易，昨天的收盘价为10.07，交易量达到1。FIGX的实时价格图表显示了这些更新。
FIGX Capital Acquisition Corp.股票是否支付股息？
FIGX Capital Acquisition Corp.目前的价值为10.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.00%和USD。实时查看图表以跟踪FIGX走势。
如何购买FIGX股票？
您可以以10.06的当前价格购买FIGX Capital Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.06或10.36附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注FIGX的实时图表更新。
如何投资FIGX股票？
投资FIGX Capital Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.94 - 10.13和当前价格10.06。许多人在以10.06或10.36下订单之前，会比较-0.69%和。实时查看FIGX价格图表，了解每日变化。
FIGX Capital Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FIGX Capital Acquisition Corp.的最高价格是10.13。在9.94 - 10.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FIGX Capital Acquisition Corp.的绩效。
FIGX Capital Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
FIGX Capital Acquisition Corp.（FIGX）的最低价格为9.94。将其与当前的10.06和9.94 - 10.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FIGX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FIGX股票是什么时候拆分的？
FIGX Capital Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.07和1.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.07
- 开盘价
- 10.06
- 卖价
- 10.06
- 买价
- 10.36
- 最低价
- 10.06
- 最高价
- 10.06
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- -0.69%
- 6个月变化
- 1.00%
- 年变化
- 1.00%