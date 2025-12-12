КотировкиРазделы
FIGX: FIGX Capital Acquisition Corp.

10.07 USD 0.03 (0.30%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FIGX за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.07, а максимальная — 10.07.

Следите за динамикой FIGX Capital Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FIGX сегодня?

FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) сегодня оценивается на уровне 10.07. Инструмент торгуется в пределах 10.07 - 10.07, вчерашнее закрытие составило 10.10, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIGX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FIGX Capital Acquisition Corp.?

FIGX Capital Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.10% и USD. Отслеживайте движения FIGX на графике в реальном времени.

Как купить акции FIGX?

Вы можете купить акции FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) по текущей цене 10.07. Ордера обычно размещаются около 10.07 или 10.37, тогда как 6 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIGX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FIGX?

Инвестирование в FIGX Capital Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.94 - 10.13 и текущей цены 10.07. Многие сравнивают -0.59% и 1.10% перед размещением ордеров на 10.07 или 10.37. Изучайте ежедневные изменения цены FIGX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FIGX Capital Acquisition Corp.?

Самая высокая цена FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) за последний год составила 10.13. Акции заметно колебались в пределах 9.94 - 10.13, сравнение с 10.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FIGX Capital Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FIGX Capital Acquisition Corp.?

Самая низкая цена FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) за год составила 9.94. Сравнение с текущими 10.07 и 9.94 - 10.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIGX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FIGX?

В прошлом FIGX Capital Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.10 и 1.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.07 10.07
Годовой диапазон
9.94 10.13
Предыдущее закрытие
10.10
Open
10.07
Bid
10.07
Ask
10.37
Low
10.07
High
10.07
Объем
6
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
-0.59%
6-месячное изменение
1.10%
Годовое изменение
1.10%
