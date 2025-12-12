- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FIGX: FIGX Capital Acquisition Corp.
Курс FIGX за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.07, а максимальная — 10.07.
Следите за динамикой FIGX Capital Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FIGX сегодня?
FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) сегодня оценивается на уровне 10.07. Инструмент торгуется в пределах 10.07 - 10.07, вчерашнее закрытие составило 10.10, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FIGX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FIGX Capital Acquisition Corp.?
FIGX Capital Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.10% и USD. Отслеживайте движения FIGX на графике в реальном времени.
Как купить акции FIGX?
Вы можете купить акции FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) по текущей цене 10.07. Ордера обычно размещаются около 10.07 или 10.37, тогда как 6 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FIGX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FIGX?
Инвестирование в FIGX Capital Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.94 - 10.13 и текущей цены 10.07. Многие сравнивают -0.59% и 1.10% перед размещением ордеров на 10.07 или 10.37. Изучайте ежедневные изменения цены FIGX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FIGX Capital Acquisition Corp.?
Самая высокая цена FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) за последний год составила 10.13. Акции заметно колебались в пределах 9.94 - 10.13, сравнение с 10.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FIGX Capital Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FIGX Capital Acquisition Corp.?
Самая низкая цена FIGX Capital Acquisition Corp. (FIGX) за год составила 9.94. Сравнение с текущими 10.07 и 9.94 - 10.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FIGX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FIGX?
В прошлом FIGX Capital Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.10 и 1.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.10
- Open
- 10.07
- Bid
- 10.07
- Ask
- 10.37
- Low
- 10.07
- High
- 10.07
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- -0.59%
- 6-месячное изменение
- 1.10%
- Годовое изменение
- 1.10%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.