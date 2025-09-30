- Visão do mercado
DMAAR: Drugs Made In America Acquisition Corp.
A taxa do DMAAR para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2197 e o mais alto foi 0.2395.
Veja a dinâmica do par de moedas Drugs Made In America Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DMAAR hoje?
Hoje Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) está avaliado em 0.2201. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 0.2200, e o volume de negociação atingiu 102. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DMAAR em tempo real.
As ações de Drugs Made In America Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Drugs Made In America Acquisition Corp. está avaliado em 0.2201. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 46.73% e USD. Monitore os movimentos de DMAAR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DMAAR?
Você pode comprar ações de Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) pelo preço atual 0.2201. Ordens geralmente são executadas perto de 0.2201 ou 0.2231, enquanto 102 e -8.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DMAAR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DMAAR?
Investir em Drugs Made In America Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.0902 - 0.2430 e o preço atual 0.2201. Muitos comparam 22.28% e 57.21% antes de enviar ordens em 0.2201 ou 0.2231. Estude as mudanças diárias de preço de DMAAR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Drugs Made In America Acquisition Corp.?
O maior preço de Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) no último ano foi 0.2430. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0902 - 0.2430, e a comparação com 0.2200 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Drugs Made In America Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Drugs Made In America Acquisition Corp.?
O menor preço de Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) no ano foi 0.0902. A comparação com o preço atual 0.2201 e 0.0902 - 0.2430 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DMAAR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DMAAR?
No passado Drugs Made In America Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2200 e 46.73% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2200
- Open
- 0.2395
- Bid
- 0.2201
- Ask
- 0.2231
- Low
- 0.2197
- High
- 0.2395
- Volume
- 102
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 22.28%
- Mudança de 6 meses
- 57.21%
- Mudança anual
- 46.73%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4