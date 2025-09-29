- Обзор рынка
DMAAR: Drugs Made In America Acquisition Corp.
Курс DMAAR за сегодня изменился на 4.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2197, а максимальная — 0.2395.
Следите за динамикой Drugs Made In America Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DMAAR сегодня?
Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) сегодня оценивается на уровне 0.2289. Инструмент торгуется в пределах 4.05%, вчерашнее закрытие составило 0.2200, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMAAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Drugs Made In America Acquisition Corp.?
Drugs Made In America Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.2289. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 52.60% и USD. Отслеживайте движения DMAAR на графике в реальном времени.
Как купить акции DMAAR?
Вы можете купить акции Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) по текущей цене 0.2289. Ордера обычно размещаются около 0.2289 или 0.2319, тогда как 36 и -4.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMAAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DMAAR?
Инвестирование в Drugs Made In America Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0902 - 0.2430 и текущей цены 0.2289. Многие сравнивают 27.17% и 63.50% перед размещением ордеров на 0.2289 или 0.2319. Изучайте ежедневные изменения цены DMAAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Drugs Made In America Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) за последний год составила 0.2430. Акции заметно колебались в пределах 0.0902 - 0.2430, сравнение с 0.2200 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Drugs Made In America Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Drugs Made In America Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) за год составила 0.0902. Сравнение с текущими 0.2289 и 0.0902 - 0.2430 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMAAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DMAAR?
В прошлом Drugs Made In America Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2200 и 52.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.2200
- Open
- 0.2395
- Bid
- 0.2289
- Ask
- 0.2319
- Low
- 0.2197
- High
- 0.2395
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 4.05%
- Месячное изменение
- 27.17%
- 6-месячное изменение
- 63.50%
- Годовое изменение
- 52.60%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%