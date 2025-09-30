- Übersicht
DMAAR: Drugs Made In America Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von DMAAR hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2197 bis zu einem Hoch von 0.2395 gehandelt.
Verfolgen Sie die Drugs Made In America Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DMAAR heute?
Die Aktie von Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) notiert heute bei 0.2201. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2200 und das Handelsvolumen erreichte 102. Das Live-Chart von DMAAR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DMAAR Dividenden?
Drugs Made In America Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.2201 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 46.73% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DMAAR zu verfolgen.
Wie kaufe ich DMAAR-Aktien?
Sie können Aktien von Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) zum aktuellen Kurs von 0.2201 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.2201 oder 0.2231 platziert, während 102 und -8.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DMAAR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DMAAR-Aktien?
Bei einer Investition in Drugs Made In America Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.0902 - 0.2430 und der aktuelle Kurs 0.2201 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 22.28% und 57.21%, bevor sie Orders zu 0.2201 oder 0.2231 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DMAAR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Drugs Made In America Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) im vergangenen Jahr lag bei 0.2430. Innerhalb von 0.0902 - 0.2430 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2200 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Drugs Made In America Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Drugs Made In America Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) im Laufe des Jahres betrug 0.0902. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.2201 und der Spanne 0.0902 - 0.2430 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DMAAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DMAAR statt?
Drugs Made In America Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2200 und 46.73% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2200
- Eröffnung
- 0.2395
- Bid
- 0.2201
- Ask
- 0.2231
- Tief
- 0.2197
- Hoch
- 0.2395
- Volumen
- 102
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 22.28%
- 6-Monatsänderung
- 57.21%
- Jahresänderung
- 46.73%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4