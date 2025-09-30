- Aperçu
DMAAR: Drugs Made In America Acquisition Corp.
Le taux de change de DMAAR a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2197 et à un maximum de 0.2395.
Suivez la dynamique Drugs Made In America Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DMAAR aujourd'hui ?
L'action Drugs Made In America Acquisition Corp. est cotée à 0.2201 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.05%, a clôturé hier à 0.2200 et son volume d'échange a atteint 102. Le graphique en temps réel du cours de DMAAR présente ces mises à jour.
L'action Drugs Made In America Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Drugs Made In America Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 0.2201. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 46.73% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DMAAR.
Comment acheter des actions DMAAR ?
Vous pouvez acheter des actions Drugs Made In America Acquisition Corp. au cours actuel de 0.2201. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.2201 ou de 0.2231, le 102 et le -8.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DMAAR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DMAAR ?
Investir dans Drugs Made In America Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0902 - 0.2430 et le prix actuel 0.2201. Beaucoup comparent 22.28% et 57.21% avant de passer des ordres à 0.2201 ou 0.2231. Consultez le graphique du cours de DMAAR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Drugs Made In America Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Drugs Made In America Acquisition Corp. l'année dernière était 0.2430. Au cours de 0.0902 - 0.2430, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Drugs Made In America Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Drugs Made In America Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Drugs Made In America Acquisition Corp. (DMAAR) sur l'année a été 0.0902. Sa comparaison avec 0.2201 et 0.0902 - 0.2430 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DMAAR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DMAAR a-t-elle été divisée ?
Drugs Made In America Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2200 et 46.73% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2200
- Ouverture
- 0.2395
- Bid
- 0.2201
- Ask
- 0.2231
- Plus Bas
- 0.2197
- Plus Haut
- 0.2395
- Volume
- 102
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 22.28%
- Changement à 6 Mois
- 57.21%
- Changement Annuel
- 46.73%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4