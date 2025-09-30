- Visão do mercado
CVIE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde
A taxa do CVIE para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.88 e o mais alto foi 68.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CVIE hoje?
Hoje Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde (CVIE) está avaliado em 68.09. O instrumento é negociado dentro de 0.50%, o fechamento de ontem foi 67.75, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CVIE em tempo real.
As ações de Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde pagam dividendos?
Atualmente Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde está avaliado em 68.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.30% e USD. Monitore os movimentos de CVIE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CVIE?
Você pode comprar ações de Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde (CVIE) pelo preço atual 68.09. Ordens geralmente são executadas perto de 68.09 ou 68.39, enquanto 15 e 0.27% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CVIE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CVIE?
Investir em Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde envolve considerar a faixa anual 51.56 - 68.58 e o preço atual 68.09. Muitos comparam 4.34% e 18.13% antes de enviar ordens em 68.09 ou 68.39. Estude as mudanças diárias de preço de CVIE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Calvert International Responsible Index ETF?
O maior preço de Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) no último ano foi 68.58. As ações oscilaram bastante dentro de 51.56 - 68.58, e a comparação com 67.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Calvert International Responsible Index ETF?
O menor preço de Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) no ano foi 51.56. A comparação com o preço atual 68.09 e 51.56 - 68.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CVIE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CVIE?
No passado Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 67.75 e 14.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 67.75
- Open
- 67.91
- Bid
- 68.09
- Ask
- 68.39
- Low
- 67.88
- High
- 68.11
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 0.50%
- Mudança mensal
- 4.34%
- Mudança de 6 meses
- 18.13%
- Mudança anual
- 14.30%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8