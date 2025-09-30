- Übersicht
CVIE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde
Der Wechselkurs von CVIE hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.88 bis zu einem Hoch von 68.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CVIE heute?
Die Aktie von Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde (CVIE) notiert heute bei 68.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 67.75 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von CVIE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CVIE Dividenden?
Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde wird derzeit mit 68.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CVIE zu verfolgen.
Wie kaufe ich CVIE-Aktien?
Sie können Aktien von Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde (CVIE) zum aktuellen Kurs von 68.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 68.09 oder 68.39 platziert, während 15 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CVIE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CVIE-Aktien?
Bei einer Investition in Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde müssen die jährliche Spanne 51.56 - 68.58 und der aktuelle Kurs 68.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.34% und 18.13%, bevor sie Orders zu 68.09 oder 68.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CVIE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Calvert International Responsible Index ETF?
Der höchste Kurs von Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) im vergangenen Jahr lag bei 68.58. Innerhalb von 51.56 - 68.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 67.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Calvert International Responsible Index ETF?
Der niedrigste Kurs von Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) im Laufe des Jahres betrug 51.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 68.09 und der Spanne 51.56 - 68.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CVIE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CVIE statt?
Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 67.75 und 14.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.75
- Eröffnung
- 67.91
- Bid
- 68.09
- Ask
- 68.39
- Tief
- 67.88
- Hoch
- 68.11
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- 4.34%
- 6-Monatsänderung
- 18.13%
- Jahresänderung
- 14.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8