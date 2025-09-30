クォートセクション
通貨 / CVIE
CVIE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde

67.97 USD 0.22 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CVIEの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり67.88の安値と67.97の高値で取引されました。

Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Indeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CVIE株の現在の価格は？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Indeの株価は本日67.97です。0.32%内で取引され、前日の終値は67.75、取引量は5に達しました。CVIEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Indeの株は配当を出しますか？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Indeの現在の価格は67.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.10%やUSDにも注目します。CVIEの動きはライブチャートで確認できます。

CVIE株を買う方法は？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Indeの株は現在67.97で購入可能です。注文は通常67.97または68.27付近で行われ、5や0.07%が市場の動きを示します。CVIEの最新情報はライブチャートで確認できます。

CVIE株に投資する方法は？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Indeへの投資では、年間の値幅51.56 - 68.58と現在の67.97を考慮します。注文は多くの場合67.97や68.27で行われる前に、4.15%や17.92%と比較されます。CVIEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Calvert International Responsible Index ETFの株の最高値は？

Calvert International Responsible Index ETFの過去1年の最高値は68.58でした。51.56 - 68.58内で株価は大きく変動し、67.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Indeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Calvert International Responsible Index ETFの株の最低値は？

Calvert International Responsible Index ETF(CVIE)の年間最安値は51.56でした。現在の67.97や51.56 - 68.58と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CVIEの動きはライブチャートで確認できます。

CVIEの株式分割はいつ行われましたか？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Indeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、67.75、14.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
67.88 67.97
1年のレンジ
51.56 68.58
以前の終値
67.75
始値
67.92
買値
67.97
買値
68.27
安値
67.88
高値
67.97
出来高
5
1日の変化
0.32%
1ヶ月の変化
4.15%
6ヶ月の変化
17.92%
1年の変化
14.10%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8