CVIE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde
今日CVIE汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点67.88和高点67.97进行交易。
关注Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CVIE股票今天的价格是多少？
Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde股票今天的定价为67.97。它在0.32%范围内交易，昨天的收盘价为67.75，交易量达到5。CVIE的实时价格图表显示了这些更新。
Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde股票是否支付股息？
Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde目前的价值为67.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.10%和USD。实时查看图表以跟踪CVIE走势。
如何购买CVIE股票？
您可以以67.97的当前价格购买Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde股票。订单通常设置在67.97或68.27附近，而5和0.07%显示市场活动。立即关注CVIE的实时图表更新。
如何投资CVIE股票？
投资Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde需要考虑年度范围51.56 - 68.58和当前价格67.97。许多人在以67.97或68.27下订单之前，会比较4.15%和。实时查看CVIE价格图表，了解每日变化。
Calvert International Responsible Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Calvert International Responsible Index ETF的最高价格是68.58。在51.56 - 68.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde的绩效。
Calvert International Responsible Index ETF股票的最低价格是多少？
Calvert International Responsible Index ETF（CVIE）的最低价格为51.56。将其与当前的67.97和51.56 - 68.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CVIE股票是什么时候拆分的？
Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、67.75和14.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 67.75
- 开盘价
- 67.92
- 卖价
- 67.97
- 买价
- 68.27
- 最低价
- 67.88
- 最高价
- 67.97
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- 4.15%
- 6个月变化
- 17.92%
- 年变化
- 14.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8