CVIE: Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde

67.97 USD 0.22 (0.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CVIE汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点67.88和高点67.97进行交易。

关注Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CVIE股票今天的价格是多少？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde股票今天的定价为67.97。它在0.32%范围内交易，昨天的收盘价为67.75，交易量达到5。CVIE的实时价格图表显示了这些更新。

Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde股票是否支付股息？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde目前的价值为67.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.10%和USD。实时查看图表以跟踪CVIE走势。

如何购买CVIE股票？

您可以以67.97的当前价格购买Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde股票。订单通常设置在67.97或68.27附近，而5和0.07%显示市场活动。立即关注CVIE的实时图表更新。

如何投资CVIE股票？

投资Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde需要考虑年度范围51.56 - 68.58和当前价格67.97。许多人在以67.97或68.27下订单之前，会比较4.15%和。实时查看CVIE价格图表，了解每日变化。

Calvert International Responsible Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calvert International Responsible Index ETF的最高价格是68.58。在51.56 - 68.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde的绩效。

Calvert International Responsible Index ETF股票的最低价格是多少？

Calvert International Responsible Index ETF（CVIE）的最低价格为51.56。将其与当前的67.97和51.56 - 68.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CVIE股票是什么时候拆分的？

Morgan Stanley ETF Trust Calvert International Responsible Inde历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、67.75和14.10%中可见。

日范围
67.88 67.97
年范围
51.56 68.58
前一天收盘价
67.75
开盘价
67.92
卖价
67.97
买价
68.27
最低价
67.88
最高价
67.97
交易量
5
日变化
0.32%
月变化
4.15%
6个月变化
17.92%
年变化
14.10%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8