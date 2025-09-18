Moedas / CRBD
CRBD
24.9900 USD 0.0500 (0.20%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRBD para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.8200 e o mais alto foi 25.2400.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
24.8200 25.2400
Faixa anual
22.5400 25.6400
- Fechamento anterior
- 24.9400
- Open
- 24.8400
- Bid
- 24.9900
- Ask
- 24.9930
- Low
- 24.8200
- High
- 25.2400
- Volume
- 95
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 5.04%
- Mudança de 6 meses
- 0.37%
- Mudança anual
- -1.15%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh