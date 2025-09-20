Valute / CRBD
CRBD
25.0000 USD 0.0461 (0.18%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRBD ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.9100 e ad un massimo di 25.2013.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.9100 25.2013
Intervallo Annuale
22.5400 25.6400
- Chiusura Precedente
- 25.0461
- Apertura
- 25.0700
- Bid
- 25.0000
- Ask
- 25.0030
- Minimo
- 24.9100
- Massimo
- 25.2013
- Volume
- 75
- Variazione giornaliera
- -0.18%
- Variazione Mensile
- 5.09%
- Variazione Semestrale
- 0.41%
- Variazione Annuale
- -1.11%
20 settembre, sabato