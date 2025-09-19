KurseKategorien
Währungen / CRBD
CRBD

25.0461 USD 0.0561 (0.22%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRBD hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9101 bis zu einem Hoch von 25.1484 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.9101 25.1484
Jahresspanne
22.5400 25.6400
Vorheriger Schlusskurs
24.9900
Eröffnung
24.9500
Bid
25.0461
Ask
25.0491
Tief
24.9101
Hoch
25.1484
Volumen
67
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
5.28%
6-Monatsänderung
0.59%
Jahresänderung
-0.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K