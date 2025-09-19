Währungen / CRBD
CRBD
25.0461 USD 0.0561 (0.22%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRBD hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9101 bis zu einem Hoch von 25.1484 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.9101 25.1484
Jahresspanne
22.5400 25.6400
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.9900
- Eröffnung
- 24.9500
- Bid
- 25.0461
- Ask
- 25.0491
- Tief
- 24.9101
- Hoch
- 25.1484
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 5.28%
- 6-Monatsänderung
- 0.59%
- Jahresänderung
- -0.93%
