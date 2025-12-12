- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CHEC: Chenghe Acquisition III Co.
A taxa do CHEC para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.96 e o mais alto foi 9.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Chenghe Acquisition III Co.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CHEC hoje?
Hoje Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) está avaliado em 9.96. O instrumento é negociado dentro de 9.96 - 9.96, o fechamento de ontem foi 9.96, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHEC em tempo real.
As ações de Chenghe Acquisition III Co. pagam dividendos?
Atualmente Chenghe Acquisition III Co. está avaliado em 9.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.20% e USD. Monitore os movimentos de CHEC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CHEC?
Você pode comprar ações de Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) pelo preço atual 9.96. Ordens geralmente são executadas perto de 9.96 ou 10.26, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHEC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CHEC?
Investir em Chenghe Acquisition III Co. envolve considerar a faixa anual 9.94 - 9.98 e o preço atual 9.96. Muitos comparam 0.20% e 0.20% antes de enviar ordens em 9.96 ou 10.26. Estude as mudanças diárias de preço de CHEC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Chenghe Acquisition III Co.?
O maior preço de Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) no último ano foi 9.98. As ações oscilaram bastante dentro de 9.94 - 9.98, e a comparação com 9.96 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Chenghe Acquisition III Co. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Chenghe Acquisition III Co.?
O menor preço de Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) no ano foi 9.94. A comparação com o preço atual 9.96 e 9.94 - 9.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHEC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHEC?
No passado Chenghe Acquisition III Co. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.96 e 0.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.96
- Open
- 9.96
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Low
- 9.96
- High
- 9.96
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.20%
- Mudança de 6 meses
- 0.20%
- Mudança anual
- 0.20%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.