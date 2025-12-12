- Übersicht
CHEC: Chenghe Acquisition III Co.
Der Wechselkurs von CHEC hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.96 bis zu einem Hoch von 9.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chenghe Acquisition III Co.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CHEC heute?
Die Aktie von Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) notiert heute bei 9.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.96 - 9.96 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.96 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von CHEC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CHEC Dividenden?
Chenghe Acquisition III Co. wird derzeit mit 9.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHEC zu verfolgen.
Wie kaufe ich CHEC-Aktien?
Sie können Aktien von Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) zum aktuellen Kurs von 9.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.96 oder 10.26 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHEC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CHEC-Aktien?
Bei einer Investition in Chenghe Acquisition III Co. müssen die jährliche Spanne 9.94 - 9.98 und der aktuelle Kurs 9.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.20% und 0.20%, bevor sie Orders zu 9.96 oder 10.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHEC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Chenghe Acquisition III Co.?
Der höchste Kurs von Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) im vergangenen Jahr lag bei 9.98. Innerhalb von 9.94 - 9.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.96 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Chenghe Acquisition III Co. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Chenghe Acquisition III Co.?
Der niedrigste Kurs von Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) im Laufe des Jahres betrug 9.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.96 und der Spanne 9.94 - 9.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHEC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CHEC statt?
Chenghe Acquisition III Co. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.96 und 0.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.96
- Eröffnung
- 9.96
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Tief
- 9.96
- Hoch
- 9.96
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.20%
- 6-Monatsänderung
- 0.20%
- Jahresänderung
- 0.20%
