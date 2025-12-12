- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CHEC: Chenghe Acquisition III Co.
Le taux de change de CHEC a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.96 et à un maximum de 9.96.
Suivez la dynamique Chenghe Acquisition III Co.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CHEC aujourd'hui ?
L'action Chenghe Acquisition III Co. est cotée à 9.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.96 - 9.96, a clôturé hier à 9.96 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de CHEC présente ces mises à jour.
L'action Chenghe Acquisition III Co. verse-t-elle des dividendes ?
Chenghe Acquisition III Co. est actuellement valorisé à 9.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.20% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CHEC.
Comment acheter des actions CHEC ?
Vous pouvez acheter des actions Chenghe Acquisition III Co. au cours actuel de 9.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.96 ou de 10.26, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CHEC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CHEC ?
Investir dans Chenghe Acquisition III Co. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.94 - 9.98 et le prix actuel 9.96. Beaucoup comparent 0.20% et 0.20% avant de passer des ordres à 9.96 ou 10.26. Consultez le graphique du cours de CHEC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Chenghe Acquisition III Co. ?
Le cours le plus élevé de Chenghe Acquisition III Co. l'année dernière était 9.98. Au cours de 9.94 - 9.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.96 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Chenghe Acquisition III Co. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Chenghe Acquisition III Co. ?
Le cours le plus bas de Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) sur l'année a été 9.94. Sa comparaison avec 9.96 et 9.94 - 9.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CHEC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CHEC a-t-elle été divisée ?
Chenghe Acquisition III Co. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.96 et 0.20% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.96
- Ouverture
- 9.96
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Plus Bas
- 9.96
- Plus Haut
- 9.96
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.20%
- Changement à 6 Mois
- 0.20%
- Changement Annuel
- 0.20%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev