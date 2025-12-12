КотировкиРазделы
Валюты / CHEC
Назад в Рынок акций США

CHEC: Chenghe Acquisition III Co.

9.96 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CHEC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 9.96.

Следите за динамикой Chenghe Acquisition III Co.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHEC сегодня?

Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) сегодня оценивается на уровне 9.96. Инструмент торгуется в пределах 9.96 - 9.96, вчерашнее закрытие составило 9.96, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chenghe Acquisition III Co.?

Chenghe Acquisition III Co. в настоящее время оценивается в 9.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.20% и USD. Отслеживайте движения CHEC на графике в реальном времени.

Как купить акции CHEC?

Вы можете купить акции Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) по текущей цене 9.96. Ордера обычно размещаются около 9.96 или 10.26, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHEC?

Инвестирование в Chenghe Acquisition III Co. предполагает учет годового диапазона 9.94 - 9.98 и текущей цены 9.96. Многие сравнивают 0.20% и 0.20% перед размещением ордеров на 9.96 или 10.26. Изучайте ежедневные изменения цены CHEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Chenghe Acquisition III Co.?

Самая высокая цена Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) за последний год составила 9.98. Акции заметно колебались в пределах 9.94 - 9.98, сравнение с 9.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chenghe Acquisition III Co. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Chenghe Acquisition III Co.?

Самая низкая цена Chenghe Acquisition III Co. (CHEC) за год составила 9.94. Сравнение с текущими 9.96 и 9.94 - 9.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHEC?

В прошлом Chenghe Acquisition III Co. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.96 и 0.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.96 9.96
Годовой диапазон
9.94 9.98
Предыдущее закрытие
9.96
Open
9.96
Bid
9.96
Ask
10.26
Low
9.96
High
9.96
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
0.20%
Годовое изменение
0.20%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.