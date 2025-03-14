- Visão do mercado
CEMB: iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
A taxa do CEMB para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.18 e o mais alto foi 46.29.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CEMB hoje?
Hoje iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) está avaliado em 46.19. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 46.21, e o volume de negociação atingiu 26. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CEMB em tempo real.
As ações de iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF está avaliado em 46.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.76% e USD. Monitore os movimentos de CEMB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CEMB?
Você pode comprar ações de iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) pelo preço atual 46.19. Ordens geralmente são executadas perto de 46.19 ou 46.49, enquanto 26 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CEMB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CEMB?
Investir em iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF envolve considerar a faixa anual 43.38 - 46.32 e o preço atual 46.19. Muitos comparam 1.21% e 2.53% antes de enviar ordens em 46.19 ou 46.49. Estude as mudanças diárias de preço de CEMB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF?
O maior preço de iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) no último ano foi 46.32. As ações oscilaram bastante dentro de 43.38 - 46.32, e a comparação com 46.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF?
O menor preço de iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) no ano foi 43.38. A comparação com o preço atual 46.19 e 43.38 - 46.32 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CEMB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CEMB?
No passado iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.21 e 0.76% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 46.21
- Open
- 46.29
- Bid
- 46.19
- Ask
- 46.49
- Low
- 46.18
- High
- 46.29
- Volume
- 26
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 1.21%
- Mudança de 6 meses
- 2.53%
- Mudança anual
- 0.76%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8