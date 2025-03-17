- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CEMB: iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
Der Wechselkurs von CEMB hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.18 bis zu einem Hoch von 46.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CEMB News
- When Less Equals More: Rethinking Sustainability Reporting
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- HYEM: Challenged By Volatility, Erosion And Tariffs (NYSEARCA:HYEM)
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- Tariffs Rattle Markets - But EM Debt Endures
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- Income, Resilience, And Diversification
- Is EM Local Debt Benefiting From ‘America First’?
- China Green Bond Sales To Keep Momentum After Hitting 3-Year High
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Risk Rethought: Local Currency In A Shifting World
- Emerging Markets Debt: 4 Questions For Investors
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trump's Tariffs: The Impact On Fixed Income
- Multi-Asset Income In A New Regime
- What’s Next For EM Debt? 8 Questions To Consider
- Navigating Opportunities In A Higher-For-Longer Market
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CEMB heute?
Die Aktie von iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) notiert heute bei 46.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 46.21 und das Handelsvolumen erreichte 26. Das Live-Chart von CEMB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CEMB Dividenden?
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF wird derzeit mit 46.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.76% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CEMB zu verfolgen.
Wie kaufe ich CEMB-Aktien?
Sie können Aktien von iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) zum aktuellen Kurs von 46.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.19 oder 46.49 platziert, während 26 und -0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CEMB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CEMB-Aktien?
Bei einer Investition in iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF müssen die jährliche Spanne 43.38 - 46.32 und der aktuelle Kurs 46.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.21% und 2.53%, bevor sie Orders zu 46.19 oder 46.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CEMB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF?
Der höchste Kurs von iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) im vergangenen Jahr lag bei 46.32. Innerhalb von 43.38 - 46.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 46.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) im Laufe des Jahres betrug 43.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.19 und der Spanne 43.38 - 46.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CEMB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CEMB statt?
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 46.21 und 0.76% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.21
- Eröffnung
- 46.29
- Bid
- 46.19
- Ask
- 46.49
- Tief
- 46.18
- Hoch
- 46.29
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 1.21%
- 6-Monatsänderung
- 2.53%
- Jahresänderung
- 0.76%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8