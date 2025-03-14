CotationsSections
CEMB: iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

46.23 USD 0.02 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CEMB a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.20 et à un maximum de 46.29.

Suivez la dynamique iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CEMB aujourd'hui ?

L'action iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF est cotée à 46.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 46.21 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de CEMB présente ces mises à jour.

L'action iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF est actuellement valorisé à 46.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CEMB.

Comment acheter des actions CEMB ?

Vous pouvez acheter des actions iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF au cours actuel de 46.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.23 ou de 46.53, le 10 et le -0.13% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CEMB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CEMB ?

Investir dans iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 43.38 - 46.32 et le prix actuel 46.23. Beaucoup comparent 1.29% et 2.62% avant de passer des ordres à 46.23 ou 46.53. Consultez le graphique du cours de CEMB en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF l'année dernière était 46.32. Au cours de 43.38 - 46.32, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 46.21 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF ?

Le cours le plus bas de iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) sur l'année a été 43.38. Sa comparaison avec 46.23 et 43.38 - 46.32 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CEMB sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CEMB a-t-elle été divisée ?

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 46.21 et 0.85% après les opérations sur titres.

Range quotidien
46.20 46.29
Range Annuel
43.38 46.32
Clôture Précédente
46.21
Ouverture
46.29
Bid
46.23
Ask
46.53
Plus Bas
46.20
Plus Haut
46.29
Volume
10
Changement quotidien
0.04%
Changement Mensuel
1.29%
Changement à 6 Mois
2.62%
Changement Annuel
0.85%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8