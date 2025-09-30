- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CCOR: Core Alternative ETF
A taxa do CCOR para hoje mudou para -0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.07 e o mais alto foi 26.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Core Alternative ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CCOR hoje?
Hoje Core Alternative ETF (CCOR) está avaliado em 26.08. O instrumento é negociado dentro de -0.15%, o fechamento de ontem foi 26.12, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CCOR em tempo real.
As ações de Core Alternative ETF pagam dividendos?
Atualmente Core Alternative ETF está avaliado em 26.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.54% e USD. Monitore os movimentos de CCOR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CCOR?
Você pode comprar ações de Core Alternative ETF (CCOR) pelo preço atual 26.08. Ordens geralmente são executadas perto de 26.08 ou 26.38, enquanto 14 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CCOR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CCOR?
Investir em Core Alternative ETF envolve considerar a faixa anual 25.07 - 28.01 e o preço atual 26.08. Muitos comparam -2.18% e -2.29% antes de enviar ordens em 26.08 ou 26.38. Estude as mudanças diárias de preço de CCOR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Core Alternative ETF?
O maior preço de Core Alternative ETF (CCOR) no último ano foi 28.01. As ações oscilaram bastante dentro de 25.07 - 28.01, e a comparação com 26.12 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Core Alternative ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Core Alternative ETF?
O menor preço de Core Alternative ETF (CCOR) no ano foi 25.07. A comparação com o preço atual 26.08 e 25.07 - 28.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CCOR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CCOR?
No passado Core Alternative ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.12 e -5.54% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.12
- Open
- 26.07
- Bid
- 26.08
- Ask
- 26.38
- Low
- 26.07
- High
- 26.08
- Volume
- 14
- Mudança diária
- -0.15%
- Mudança mensal
- -2.18%
- Mudança de 6 meses
- -2.29%
- Mudança anual
- -5.54%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8