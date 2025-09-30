- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CCOR: Core Alternative ETF
Der Wechselkurs von CCOR hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.07 bis zu einem Hoch von 26.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Core Alternative ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CCOR heute?
Die Aktie von Core Alternative ETF (CCOR) notiert heute bei 26.08. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.12 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von CCOR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CCOR Dividenden?
Core Alternative ETF wird derzeit mit 26.08 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CCOR zu verfolgen.
Wie kaufe ich CCOR-Aktien?
Sie können Aktien von Core Alternative ETF (CCOR) zum aktuellen Kurs von 26.08 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.08 oder 26.38 platziert, während 14 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CCOR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CCOR-Aktien?
Bei einer Investition in Core Alternative ETF müssen die jährliche Spanne 25.07 - 28.01 und der aktuelle Kurs 26.08 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.18% und -2.29%, bevor sie Orders zu 26.08 oder 26.38 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CCOR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Core Alternative ETF?
Der höchste Kurs von Core Alternative ETF (CCOR) im vergangenen Jahr lag bei 28.01. Innerhalb von 25.07 - 28.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.12 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Core Alternative ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Core Alternative ETF?
Der niedrigste Kurs von Core Alternative ETF (CCOR) im Laufe des Jahres betrug 25.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.08 und der Spanne 25.07 - 28.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CCOR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CCOR statt?
Core Alternative ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.12 und -5.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.12
- Eröffnung
- 26.07
- Bid
- 26.08
- Ask
- 26.38
- Tief
- 26.07
- Hoch
- 26.08
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- -2.18%
- 6-Monatsänderung
- -2.29%
- Jahresänderung
- -5.54%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8