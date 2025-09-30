クォートセクション
通貨 / CCOR
株に戻る

CCOR: Core Alternative ETF

26.08 USD 0.04 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CCORの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり26.07の安値と26.08の高値で取引されました。

Core Alternative ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CCOR株の現在の価格は？

Core Alternative ETFの株価は本日26.08です。-0.15%内で取引され、前日の終値は26.12、取引量は14に達しました。CCORのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Core Alternative ETFの株は配当を出しますか？

Core Alternative ETFの現在の価格は26.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.54%やUSDにも注目します。CCORの動きはライブチャートで確認できます。

CCOR株を買う方法は？

Core Alternative ETFの株は現在26.08で購入可能です。注文は通常26.08または26.38付近で行われ、14や0.04%が市場の動きを示します。CCORの最新情報はライブチャートで確認できます。

CCOR株に投資する方法は？

Core Alternative ETFへの投資では、年間の値幅25.07 - 28.01と現在の26.08を考慮します。注文は多くの場合26.08や26.38で行われる前に、-2.18%や-2.29%と比較されます。CCORの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Core Alternative ETFの株の最高値は？

Core Alternative ETFの過去1年の最高値は28.01でした。25.07 - 28.01内で株価は大きく変動し、26.12と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Core Alternative ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Core Alternative ETFの株の最低値は？

Core Alternative ETF(CCOR)の年間最安値は25.07でした。現在の26.08や25.07 - 28.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CCORの動きはライブチャートで確認できます。

CCORの株式分割はいつ行われましたか？

Core Alternative ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.12、-5.54%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.07 26.08
1年のレンジ
25.07 28.01
以前の終値
26.12
始値
26.07
買値
26.08
買値
26.38
安値
26.07
高値
26.08
出来高
14
1日の変化
-0.15%
1ヶ月の変化
-2.18%
6ヶ月の変化
-2.29%
1年の変化
-5.54%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8