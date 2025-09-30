КотировкиРазделы
Валюты / CCOR
Назад в Рынок акций США

CCOR: Core Alternative ETF

26.12 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CCOR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.10, а максимальная — 26.12.

Следите за динамикой Core Alternative ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CCOR сегодня?

Core Alternative ETF (CCOR) сегодня оценивается на уровне 26.12. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 26.12, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCOR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Core Alternative ETF?

Core Alternative ETF в настоящее время оценивается в 26.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.40% и USD. Отслеживайте движения CCOR на графике в реальном времени.

Как купить акции CCOR?

Вы можете купить акции Core Alternative ETF (CCOR) по текущей цене 26.12. Ордера обычно размещаются около 26.12 или 26.42, тогда как 3 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCOR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CCOR?

Инвестирование в Core Alternative ETF предполагает учет годового диапазона 25.07 - 28.01 и текущей цены 26.12. Многие сравнивают -2.03% и -2.14% перед размещением ордеров на 26.12 или 26.42. Изучайте ежедневные изменения цены CCOR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Core Alternative ETF?

Самая высокая цена Core Alternative ETF (CCOR) за последний год составила 28.01. Акции заметно колебались в пределах 25.07 - 28.01, сравнение с 26.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Core Alternative ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Core Alternative ETF?

Самая низкая цена Core Alternative ETF (CCOR) за год составила 25.07. Сравнение с текущими 26.12 и 25.07 - 28.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCOR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CCOR?

В прошлом Core Alternative ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.12 и -5.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.10 26.12
Годовой диапазон
25.07 28.01
Предыдущее закрытие
26.12
Open
26.10
Bid
26.12
Ask
26.42
Low
26.10
High
26.12
Объем
3
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-2.03%
6-месячное изменение
-2.14%
Годовое изменение
-5.40%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8