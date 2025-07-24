Moedas / CCO
CCO: Clear Channel Outdoor Holdings Inc
1.42 USD 0.02 (1.43%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCO para hoje mudou para 1.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.37 e o mais alto foi 1.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Clear Channel Outdoor Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CCO Notícias
- Clear Channel Outdoor launches in-flight OOH campaign measurement tool
- Has Clear Channel Outdoor (CCO) Outpaced Other Business Services Stocks This Year?
- Canadá - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice S&P/TSX recuou 0,39%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.39%
- Despite Fast-paced Momentum, Clear Channel Outdoor (CCO) Is Still a Bargain Stock
- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO) Analyst/Investor Day Transcript
- Clear Channel Outdoor unveils growth strategy, aims to reduce leverage
- Clear Channel Outdoor agrees to sell Spain business to Atresmedia
- Clear Channel Outdoor Stock: Investment Thesis Becoming Clearer (NYSE:CCO)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.01%
- Zacks Industry Outlook Highlights Omnicom, The Interpublic and Clear Channel Outdoor
- 3 Advertising & Marketing Stocks to Buy From a Thriving Industry
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.20%
- Columbia Flexible Capital Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CFIAX)
- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Clear Channel (CCO) Q2 Revenue Up 7%
- Clear Channel Outdoor (CCO) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Clear Channel earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Clear Channel Outdoor (CCO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Clear Channel Outdoor shares jump over 4% as Q2 revenue tops expectations
- Clear Channel Q2 2025 slides: revenue jumps 7%, digital growth accelerates
- Clear Channel Outdoor (CCO) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Best Uranium stocks to consider adding according to WarrenAI
Faixa diária
1.37 1.45
Faixa anual
0.82 1.69
- Fechamento anterior
- 1.40
- Open
- 1.39
- Bid
- 1.42
- Ask
- 1.72
- Low
- 1.37
- High
- 1.45
- Volume
- 1.674 K
- Mudança diária
- 1.43%
- Mudança mensal
- 14.52%
- Mudança de 6 meses
- 26.79%
- Mudança anual
- -10.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh