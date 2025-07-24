KurseKategorien
Währungen / CCO
Zurück zum Aktien

CCO: Clear Channel Outdoor Holdings Inc

1.49 USD 0.02 (1.36%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCO hat sich für heute um 1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47 bis zu einem Hoch von 1.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Clear Channel Outdoor Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCO News

Tagesspanne
1.47 1.51
Jahresspanne
0.82 1.69
Vorheriger Schlusskurs
1.47
Eröffnung
1.47
Bid
1.49
Ask
1.79
Tief
1.47
Hoch
1.51
Volumen
139
Tagesänderung
1.36%
Monatsänderung
20.16%
6-Monatsänderung
33.04%
Jahresänderung
-6.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K