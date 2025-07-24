通貨 / CCO
CCO: Clear Channel Outdoor Holdings Inc
1.47 USD 0.07 (5.00%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCOの今日の為替レートは、5.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.37の安値と1.48の高値で取引されました。
Clear Channel Outdoor Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.37 1.48
1年のレンジ
0.82 1.69
- 以前の終値
- 1.40
- 始値
- 1.39
- 買値
- 1.47
- 買値
- 1.77
- 安値
- 1.37
- 高値
- 1.48
- 出来高
- 4.321 K
- 1日の変化
- 5.00%
- 1ヶ月の変化
- 18.55%
- 6ヶ月の変化
- 31.25%
- 1年の変化
- -7.55%
