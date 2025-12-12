- Visão do mercado
CAEP: Cantor Equity Partners III, Inc.
A taxa do CAEP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.19 e o mais alto foi 10.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Cantor Equity Partners III, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CAEP hoje?
Hoje Cantor Equity Partners III, Inc. (CAEP) está avaliado em 10.19. O instrumento é negociado dentro de 10.19 - 10.21, o fechamento de ontem foi 10.19, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CAEP em tempo real.
As ações de Cantor Equity Partners III, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Cantor Equity Partners III, Inc. está avaliado em 10.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.32% e USD. Monitore os movimentos de CAEP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CAEP?
Você pode comprar ações de Cantor Equity Partners III, Inc. (CAEP) pelo preço atual 10.19. Ordens geralmente são executadas perto de 10.19 ou 10.49, enquanto 10 e -0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CAEP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CAEP?
Investir em Cantor Equity Partners III, Inc. envolve considerar a faixa anual 10.17 - 11.09 e o preço atual 10.19. Muitos comparam -0.10% e -3.60% antes de enviar ordens em 10.19 ou 10.49. Estude as mudanças diárias de preço de CAEP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cantor Equity Partners III, Inc.?
O maior preço de Cantor Equity Partners III, Inc. (CAEP) no último ano foi 11.09. As ações oscilaram bastante dentro de 10.17 - 11.09, e a comparação com 10.19 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cantor Equity Partners III, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cantor Equity Partners III, Inc.?
O menor preço de Cantor Equity Partners III, Inc. (CAEP) no ano foi 10.17. A comparação com o preço atual 10.19 e 10.17 - 11.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CAEP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CAEP?
No passado Cantor Equity Partners III, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.19 e -4.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.19
- Open
- 10.21
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- Low
- 10.19
- High
- 10.21
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.10%
- Mudança de 6 meses
- -3.60%
- Mudança anual
- -4.32%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.